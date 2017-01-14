Ученые рассказали о двух причинах разрыва любовных отношений

Вашингтон, 14 января. Американские социологи после масштабных исследований пришли к выводу, что отношения между двумя влюбленными рушатся из-за страха потерять любимого человека и из-за боязни лишиться независимости.

Социологи из Университета Теннеси провели исследование, в ходе которого они узнали, почему отношения между парами рушатся. В эксперименте принимали участие более 200 молодых пар. Главными причинами разрывов ученые назвали страхи. Страх потерять свою независимость и противоположный этому страх потерять любимого человека. Известно, что чем дольше влюбленные копили внутри себя обиду на возлюбленного, тем труднее им становилось в отношениях.