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Ученые рассказали о двух причинах разрыва любовных отношений
Общество

Ученые рассказали о двух причинах разрыва любовных отношений

Сегодня 17:05
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Ученые рассказали о двух причинах разрыва любовных отношений

Вашингтон, 14 января. Американские социологи после масштабных исследований пришли к выводу, что отношения между двумя влюбленными рушатся из-за страха потерять любимого человека и из-за боязни лишиться независимости.

Социологи из Университета Теннеси провели исследование, в ходе которого они узнали, почему отношения между парами рушатся. В эксперименте принимали участие более 200 молодых пар. Главными причинами разрывов ученые назвали страхи. Страх потерять свою независимость и противоположный этому страх потерять любимого человека. Известно, что чем дольше влюбленные копили внутри себя обиду на возлюбленного, тем труднее им становилось в отношениях.

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Ирина Селезнева
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