Покончивший с собой в Омске судья подозревался в убийстве бизнесмена

Омск, 14 января. Покончивший с собой судья в Омске Куйбышевского районного суда Сергей Москаленко являлся подозреваемым в деле об убийстве бизнесмена Виктора Берга. По словам источника в правоохранительных органах Омска, накануне Москаленко было вручено уведомление о заседании коллегии судей.

Согласно приведенным данным, 17 января должно было состояться заседание квалификационной коллегии судей по вопросу об избрании для Москаленко меры пресечения. Следственный комитет должен был ходатайствовать об его аресте. В следствии считают, что при рассмотрении дела в отношении строителя Берга Москаленко получил от него крупную взятку в обмен на оправдательный приговор.

Напомним, в парке 300-летия Омска сегодня утром обнаружили труп судьи Сергея Москаленко, которого заподозрили в получении взятки.