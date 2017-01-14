Экс-тренер российских биатлонисток рассказал, почему провален Кубок мира

14 Января 2017 16:57 52

Москва, 14 января. Российские биатлонистки заняли 13 место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, по словам бывшего тренера по стрелковой подготовке отечественной сборной Павла Ростовцева, команда была вправе претендовать на большее.

Женский биатлон в 2017 году показал не самый лучший результат — сборная заняла только 13 место на мировом Кубке в Рупольдинге. Тренер сборной по стрелковой подготовке, работавший с россиянками в 2011–2014 годах, Павел Ростовцев в интервью газете «Известия» отметил, что «13-е место это не уровень сборной России». По мнению тренера, нужно давать дорогу молодым спортсменкам, делать ставку на молодых биатлонисток.