Политический покер: зачем спецслужбы ФРГ выливают информационную отраву на Россию

Немецкие спецслужбы обвинили Москву в систематическом подрыве отношений между Европой и США. Федеральное агентство новостей вместе с политологом, независимым аналитиком, советником президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 гг. Сергеем Станкевичем попыталось разобраться в ситуации.

Информацию о якобы попытках РФ рассорить Америку с Европой сообщил немецкий еженедельник Spiegel со ссылкой на очередной доклад для немецкого правительства. Документ готовили федеральная разведывательная служба ФРГ и федеральное ведомство по защите конституции. Эксперты делают выводы о том, что Россия целенаправленно «пытается обострить существующие, особенно на Западе, общественные конфликты» и стремится «подставить под вопрос тесные связи с Соединенными Штатами». Сообщается, что на данный момент правительство Германии решает, каким образом ознакомить с содержанием документа депутатов бундестага и общественность, и стоит ли вообще разглашать содержание доклада.

По мнению собеседника ФАН Сергея Станкевича, то, что сейчас происходит, — это масштабная информационно-политическая война, когда сначала делается некий информационный вброс, а потом в русле этого вброса происходят некие политические действия.

«Информационную отраву вливают дозами, чтобы растянуть удовольствие. Смысл этой войны в том, чтобы усилить международную изоляцию России. И если санкции не действуют, то создается такая информационно-политическая стена неприятия всего, что исходит из РФ. За войной стоит, в первую очередь, американское военно-разведывательное сообщество, которое ведет борьбу против Дональда Трампа. Но у сообщества есть сторонники во многих странах, и эта корпорация считает себя выше избранной власти. Если публичные политики приходят и уходят, то секретная власть, которая меняется гораздо реже, считает себя главной и пытается воздействовать на власть избираемую, — комментирует для ФАН политолог. — Если действующие политики, в частности немецкие, поддадутся на подобную провокацию, то отношения в Европе, в первую очередь, будут надолго и серьезно испорчены. Понятно, почему именно сейчас пошла такая активность: 2017 год — это год выборов во многих странах. В Германии, Франции, скорее всего, в Италии до 2018 года пройдет целая серия выборов. Цель этой войны — создать максимум препятствий для нормализации отношений между Европой и Россией, и создать максимум препятствий для политиков, которые выступают за налаживание диалога с Москвой. Нужно воспринимать это как реальность, но ни в коем случае не ввязываться в полемику по принципу «удар на удар», а противостоять позитивными действиями. Например, как мы ответили на высылку наших дипломатов. Нас провоцируют на выпады и атаки».

В результате может оказаться, что никакого доклада с доказательствами против Москвы у спецслужб ФРГ нет и не было, а если и есть, то ситуация будет похожа на обвинения со стороны США в кибератаках, которые так и не были доказаны.

«Может получиться и так. Вообще, особенно, что касается США, то в их политической культуре слишком много блефа. А когда нужно класть карты на стол, показывать нечего. Но перед этим идет активная демонстрация, что в руках игроков самые сильные карты. Это фирменный американский политический покер, который перекидывается на Европу», — резюмирует эксперт.