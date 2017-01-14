FAN-TV Лента новостей
Политический покер: зачем спецслужбы ФРГ выливают информационную отраву на Россию
Политика

Политический покер: зачем спецслужбы ФРГ выливают информационную отраву на Россию

Сегодня 17:42
67

Политический покер: зачем спецслужбы ФРГ выливают информационную отраву на Россию

Немецкие спецслужбы обвинили Москву в систематическом подрыве отношений между Европой и США. Федеральное агентство новостей вместе с политологом, независимым аналитиком, советником президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 гг. Сергеем Станкевичем попыталось разобраться в ситуации.

Информацию о якобы попытках РФ рассорить Америку с Европой сообщил немецкий еженедельник Spiegel со ссылкой на очередной доклад для немецкого правительства. Документ готовили федеральная разведывательная служба ФРГ и федеральное ведомство по защите конституции. Эксперты делают выводы о том, что Россия целенаправленно «пытается обострить существующие, особенно на Западе, общественные конфликты» и стремится «подставить под вопрос тесные связи с Соединенными Штатами». Сообщается, что на данный момент правительство Германии решает, каким образом ознакомить с содержанием документа депутатов бундестага и общественность, и стоит ли вообще разглашать содержание доклада.

Политический покер: зачем спецслужбы ФРГ выливают информационную отраву на Россию

По мнению собеседника ФАН Сергея Станкевича, то, что сейчас происходит, — это масштабная информационно-политическая война, когда сначала делается некий информационный вброс, а потом в русле этого вброса происходят некие политические действия.

«Информационную отраву вливают дозами, чтобы растянуть удовольствие. Смысл этой войны в том, чтобы усилить международную изоляцию России. И если санкции не действуют, то создается такая информационно-политическая стена неприятия всего, что исходит из РФ. За войной стоит, в первую очередь, американское военно-разведывательное сообщество, которое ведет борьбу против Дональда Трампа. Но у сообщества есть сторонники во многих странах, и эта корпорация считает себя выше избранной власти. Если публичные политики приходят и уходят, то секретная власть, которая меняется гораздо реже, считает себя главной и пытается воздействовать на власть избираемую, — комментирует для ФАН политолог. — Если действующие политики, в частности немецкие, поддадутся на подобную провокацию, то отношения в Европе, в первую очередь, будут надолго и серьезно испорчены. Понятно, почему именно сейчас пошла такая активность: 2017 год — это год выборов во многих странах. В Германии, Франции, скорее всего, в Италии до 2018 года пройдет целая серия выборов. Цель этой войны — создать максимум препятствий для нормализации отношений между Европой и Россией, и создать максимум препятствий для политиков, которые выступают за налаживание диалога с Москвой. Нужно воспринимать это как реальность, но ни в коем случае не ввязываться в полемику по принципу «удар на удар», а противостоять позитивными действиями. Например, как мы ответили на высылку наших дипломатов. Нас провоцируют на выпады и атаки».

В результате может оказаться, что никакого доклада с доказательствами против Москвы у спецслужб ФРГ нет и не было, а если и есть, то ситуация будет похожа на обвинения со стороны США в кибератаках, которые так и не были доказаны.

«Может получиться и так. Вообще, особенно, что касается США, то в их политической культуре слишком много блефа. А когда нужно класть карты на стол, показывать нечего. Но перед этим идет активная демонстрация, что в руках игроков самые сильные карты. Это фирменный американский политический покер, который перекидывается на Европу», — резюмирует эксперт.

комментарии
Алиса Яковлева
#дональд трамп #сергей станкевич
Новости партнеров
Эксклюзив

Политический покер: зачем спецслужбы ФРГ выливают информационную отраву на Россию

Сегодня 17:42
58

Новости Новороссии: ВСУ оставили тысячи жителей ЛНР без света и тепла, танцоры из ДНР получили призы в Петербурге

Сегодня 17:14
103

Сирия новости 14 января 16:30: ВВС Турции нанесли удары по ИГ в Алеппо, в Хаме предотвращен мощный взрыв

Сегодня 16:30
225

Новости Новороссии: в обстреливаемых районах ДНР установлены полевые кухни, ОБСЕ хватилась «выведенной» техники ВСУ

Сегодня 16:06
395

Игры для взрослых: как антироссийские санкции доведут Трампа до политического самоубийства

Сегодня 14:49
372
Показать еще
Прямая трансляция

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Полиция отпустила задержанных участников несогласованной акции в Москве

17:49

Политический покер: зачем спецслужбы ФРГ выливают информационную отраву на Россию

17:42

Мужчина упал с 83-го этажа башни «Око» в Москве

17:38

Три человека погибли в ДТП с участием Lexus под Нижним Новгородом

17:38

Минобороны РФ раскритиковало западных правозащитников за бездействие в Алеппо

17:30

Армия Ирака освободила от ИГ университет Мосула

17:28

Правительственные войска Сирии отбили атаки ИГ на осажденный Дейр-эз-Зор

17:24

Захарова предсказала следующий шаг ФРГ после «реанимации» дела девочки Лизы

17:18

Новости Новороссии: ВСУ оставили тысячи жителей ЛНР без света и тепла, танцоры из ДНР получили призы в Петербурге

17:14

Ученые рассказали о двух причинах разрыва любовных отношений

17:05

Покончивший с собой в Омске судья подозревался в убийстве бизнесмена

17:03

Несколько десятков участников несогласованной акции задержаны в Москве

17:03
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Полиция отпустила задержанных участников несогласованной акции в Москве
Читать
Закрыть