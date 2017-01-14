Здоровье нации под угрозой: Онищенко призвал запретить вейпы в России

14 Января 2017 16:50 32

Москва, 14 января. Курение электронных сигарет, так называемых вейпов, которые приносят вред здоровью нации, необходимо запретить в России. Соответствующее мнение выразил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы от «Единой России» Геннадий Онищенко.

Так, комментируя призыв Роспотребнадзора ввести законодательное регулирование использования вейпов, депутат подчеркнул, что электронные сигареты необходимо законодательно приравнять к обороту табачных изделий. Он также назвал вейпы наиболее изощренным рекрутированием российской молодежи.

«Мы теряем здоровье нашей нации, самое страшное, что это молодое поколение», — добавил Онищенко.

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Напомним, ранее сообщалось, что в рамках концепции по борьбе с курением до 2022 года одним из проектов Минздрава является запрет на курение кальянов, электронных сигарет и других табачных нагревательных систем во всех заведениях общественного питания.