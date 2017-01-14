Захарова прокомментировала сообщение об убийстве посла РФ в Йемене

Москва, 14 января. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова не подтвердила информацию об убийстве российского посла в Йемене, распространенную региональными СМИ.

Накануне в ряде арабских и западных СМИ распространили информацию об убийстве российского посла в Йемене. По данным некоторых изданий, убитым является не посол, а российский дипломат. В настоящий момент данное сообщение проверяется, однако, представитель отечественного МИД Мария Захарова не подтвердила гибель коллеги из Йемена.