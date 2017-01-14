Депп подал в суд на менеджеров, обокравших его на $28 млн

Лос-Анджелес, 14 января. Голливудский актер Джонни Депп намерен засудить своих менеджеров, которые обокрали его на 28 млн долларов. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

По данным издания, исковое заявление адвокатов звезды уместилось на 52 страницах, по нему менеджеры Деппа обвиняются в незаконном присвоении до 28 млн долларов. «Он (актер. — Прим. ФАН) является жертвой грубого нарушения правил поведения со стороны своих менеджеров, которые получили десятки миллионов долларов гонорара якобы на основании устного договора, а на деле за его счет», — говорится в заявлении.

Актер также подозревает менеджеров в махинациях при уплате налогов и штрафов, что могло привести к потере еще 5,6 млн долларов. Кроме того, еще 10 млн долларов подозреваемые могли перевести на чужие счета. В The Hollywood Reporter отметили, что в 2016 году Депп попрощался с горе-помощниками и нашел им замену, а также нанял адвокатов, которые сообщили ему о масштабах хищений.

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