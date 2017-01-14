Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии подготовку к встрече в Астане

Москва, 14 января. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Сирии Рияд Хаддад обсудили в субботу в Москве подготовку к встрече по Сирии, которая состоится 23 января в столице Казахстана. Соответствующая информация приводится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Согласно приведенным данным, во время беседы стороны выразили удовлетворение по поводу того, что режим прекращения огня создает надлежащие условия для облегчения усилий по продвижению политического урегулирования кризиса в Сирии и гуманитарной ситуации в республике.

Как сообщала газета «Известия», ранее представители вооруженных группировок на севере Сирии выдвинули условия для участия в переговорах оппозиции и правительства САР в Астане.

Напомним, ранее власти РФ пригласили представителей администрации избранного главы США Дональда Трампа в Астану на очередные переговоры по Сирии.