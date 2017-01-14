Новости Новороссии: ВСУ оставили тысячи жителей ЛНР без света и тепла, танцоры из ДНР получили призы в Петербурге

Новороссия, 14 января. Более семи тысяч жителей Первомайска и Дебальцево остались без света и тепла в результате обстрела со стороны ВСУ, электроснабжение в пригороде Ирмино будет восстановлено к концу дня, юные танцоры из ДНР получили призы на фестивале в Санкт-Петербурге.

Первомайск и Дебальцево остались без света и тепла после обстрелов ВСУ

Более семи тысяч жителей Первомайска и Дебальцево остались без электричества и тепла из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко, подчеркнув, что украинское командование целенаправленно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры, в результате чего оказались выведены из строя трансформатор, котельная и повреждены линии электропередач.

Анащенко назвал подобные действия со стороны ВСУ еще более кощунственными в контексте заявлений украинского командования о том, что ответственность за обстрелы несут вооруженные силы ЛНР.

Начальник управления Народной милиции подчеркнул, что огонь украинской стороной был открыт по приказу командира 24-й бригады ВСУ Анатолия Шевченко, сообщив, что Генеральной прокуратурой ДНР в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по факту обстрела населенных пунктов с последующей передачей в международные правозащитные организации.

Анащенко также выразил надежду, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не оставит без внимания очередной факт нарушения украинским командованием минских соглашений.

Энергоснабжение в пригороде Ирмино будет восстановлено до конца дня

Ремонтные бригады до конца дня восстановят энергоснабжение села Калиново в ЛНР, нарушенное прошлой ночью в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом заявил и.о. первого заместителя председателя Совета министров Луганской народной республики, министр чрезвычайных ситуаций Сергей Иванушкин.

Напомним, что под огнем украинской артиллерии прошлой ночью оказался город Ирмино и его окрестности, один из местных жителей стал жертвой обстрела после попадания в его дом снаряда. Были повреждены несколько жилых домов, трансформаторная подстанция и линии электропередачи. В результате более 900 жителей поселка Калиново остались без электричества.

Иванушкин, находящийся на месте событий, заявил, что в настоящее время согласовываются все необходимые документы, и уже идет выделение средств для восстановления электроснабжения и устранения урона, нанесенного домам местных жителей.

Глава МЧС республики подчеркнул, что электричество должно вернуться в поселок в течение пяти часов.

Иванушкин сообщил, что украинские войска вели обстрел Ирмино из района населенных пунктов Троицкое и Тошновка из 122 и 152-мм артиллерийских гаубиц и 120-мм минометов.

Юные танцоры из ДНР стали призерами международного фестиваля в Петербурге

Воспитанники хореографической школы Донецка заняли вторые места в двух номинациях международного конкурса-фестиваля классической хореографии Ballet Beautiful Art в Санкт-Петербурге.

Лауреатами фестиваля стали ансамбль «Арабеск» в составе шести человек и Валерия Козырева, выступавшая с сольной программой. Юные танцоры будут награждены памятными дипломами и хрустальным кубком.

В состав жюри конкурса-фестиваля вошли ведущие преподаватели Академии русского балета им. А.Я. Вагановой и Школы классического балета им. Н.А.Долгушина, а также ведущие балетмейстеры Мариинского театра и Миланской академии балета.

В фестивале приняли участие более 300 юных танцоров из разных стран.