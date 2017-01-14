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ФАН публикует список погибших и пострадавших при ДТП с автобусом в Карелии
Происшествия

ФАН публикует список погибших и пострадавших при ДТП с автобусом в Карелии

Сегодня 16:16
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ФАН публикует список погибших и пострадавших при ДТП с автобусом в Карелии

Петрозаводск, 14 января. Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии с экскурсионным автобусом на 236 км автодороги «Сортавала» в Лахденпохском районе поселка Кортала в Карелии. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в аварии.

Жертвой ДТП стала Ольга Л. 1956 года рождения. Среди пострадавших значатся:  Анатолий Д. (госпитализирован, ушиб грудной клетки), осмотрены и отпущены на амбулаторное лечение Ирина Г., Анастасия Т., Олга П., Ангелина С., Галина С., Елизавета А.

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Тимур Румянцев
#карелия
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