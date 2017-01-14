Саночница Иванова стала третьей на этапе Кубка мира в Латвии

Москва, 14 января. Бронзовым призером этапа Кубка мира по санному спорту, который стартовал сегодня в латвийской Сигулде, стала российская спортсменка Татьяна Иванова. По сумме двух попыток она показала результат 1 минута 23,616 секунды.

Представительница Германии, двукратная олимпийская чемпионка Натали Гайзенбергер завоевала золото латвийского этапа с показателем 1.23,485. Другая немецкая саночница Татьяна Хюфнер стала второй — 1.23,513. Четвертое место заняла серебряный призер сочинского этапа Кубка мира — 2015/16 Виктория Демченко, 16-е место заняла Екатерина Катникова.

Напомним, накануне российский биатлонист Дмитрий Малышко пришел шестым на финиш спринта в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира.