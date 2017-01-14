Виновник ДТП с автозаком на Ставрополье оказался злостным нарушителем ПДД

Ставрополь, 14 января. Предполагаемый виновник массового ДТП с автозаком в Ставропольском крае неоднократно нарушал ПДД, сообщили в региональном УГИБДД.

Как сообщает газета «Известия», на участке трассы «Пятигорск — Георгиевск» столкнулись Lada Priora, фура Volvo и автозак, в результате чего пострадали девять человек. По предварительной версии, к столкновению привел выезд отечественной легковушки на встречную полосу.

«Предположительный виновник автоаварии водитель Lada Priora получил незначительные травмы и продолжит лечение амбулаторно, в больнице под охраной остаются арестанты», — сказал источник РИА Новости.

Представитель Госавтоинспекции добавил, что автовладельца неоднократно ловили на нарушении ПДД. Степень его вины будет установлена в суде.