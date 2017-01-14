Сирия сегодня: «Джебхат ан-Нусра» атаковала село в Дамаске, ВС Ирака освободили часть Мосула от ИГ

Сирия, 14 января. Минометный обстрел Эс-Сувейры и Дамаска, в Хомсе может появиться русский культурный центр, иракские войска освободили часть Мосула от террористов. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Двойной обстрел

Террористы совершили минометный обстрел населенного пункта Аль-Мджеймер, расположенного на юго-западе провинции Эс-Сувейда, сообщает SANA. По данным информагентства, боевики, выпустившие четыре минометных снаряда по селению, скрываются на востоке провинции Даръа. По имеющимся данным, обошлось без жертв, но инфраструктуре и зданиям был нанесен ущерб.

Радикалы запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра», скрывающиеся на плантациях Бейт Джин, выпустили минометные снаряды по селению Харфа, что на юго-западе провинции Дамаск. К счастью, в результате атаки никто не пострадал и не погиб.

Успехи в Мосуле

Объединенные силы Ирака смогли вернуть контроль над южной частью левого берега Мосула. По данным иракского информационного агентства «Ас-Сомария Ньюс», в рамках второго этапа спецоперации по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ФАН) и других вооруженных бандформирований, силы федеральной полиции в сотрудничестве с армией Ирака освободили южную часть левого берега иракской «столицы» ИГ. На данный момент продолжаются операции по разминированию и обезвреживанию СВУ.

Культурный центр в Хомсе

Жители административного центра провинции Хомс хотят открыть российский городской культурный центр, где будут проводиться связанные с Россией мероприятия, а также занятия по русскому языку для местного населения. Инициаторами столь позитивной инициативы стала команда россиян, проживающих в Хомсе. На данный момент идет поиск помещения и денег на аренду. Посещение центра предлагают сделать бесплатным.

Сообщается, что инициативу поддержали многие граждане Сирии, проживающие в Хомсе, поскольку в стране наблюдается огромный интерес к РФ. По словам руководителя департамента культуры Хомса Маана Игбрагима, Сирийская Арабская Республика всегда открыта для всех культур.