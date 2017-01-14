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Минфин согласился на меньшую розничную стоимость водки
Экономика

Минфин согласился на меньшую розничную стоимость водки

Сегодня 16:39
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Минфин согласился на меньшую розничную стоимость водки

Москва, 14 января. Минфин РФ согласился установить в 2017 году меньшую розничную стоимость водки, чем планировалось раньше. Об этом сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.

Так, цена на алкогольный напиток с июня текущего года может составить 205-210 рублей за пол-литра, что на 10% больше, чем сейчас. 

Ранее предполагалось, что розничная стоимость водки поднимется на 15% — со 190 рублей до 219 рублей за 0,5 литра. Точная цифра будет определена в течение двух недель.

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Катерина Михайлиди
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