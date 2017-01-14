Экипаж Николаева победил в зачете грузовиков на «Дакаре»

Москва, 14 января. В зачете грузовиков на последнем, 12-м этапе ралли-рейда «Дакар»-2017 одержал победу экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением россиянина Эдуарда Николаева. В генеральной классификации гонки, проходящей в Южной Америке, он остался лидером.

Так, сегодня экипажу россиянина за 34 минуты 25 секунд удалось преодолеть этап от Рио-Куарто до Буэнос-Айреса. Таким образом, в итоговой классификации зачета грузовиков Николаев сохранил свое лидерство со временем 27 часов 58 минут 24 секунды.

Отметим, что первую победу Николаев одержал в 2013 году. Сегодняшняя победа в «Дакаре» стала второй в его карьере.

Ранее генеральный директор «КамАЗ-Мастер» Сергей Когогин заявил, что организаторы ралли-рейда «Дакар» намерены исключить россиян из числа лидеров в зачете грузовиков.