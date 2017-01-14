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Литва отгородится от Калининградской области забором за 3,6 млн евро
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Литва отгородится от Калининградской области забором за 3,6 млн евро

Сегодня 16:02
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Литва отгородится от Калининградской области забором за 3,6 млн евро

Вильнюс, 14 января. Правительство Литвы выделило из госбюджета 3,6 млн евро на строительство забора на границе с российским Калининградом, пишут местные СМИ.

Вильнюс принял решение о строительстве забора на границе с российским Калининградом, для этих целей он выделил из госбюджета 3,6 млн евро. Отметим, что на данный момент на границе двух стран между Литвой и Калининградской областью находятся спецзнаки и тринадцатиметровая линия контроля. По данным главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса, протяженность ограждения составит 135 километров, здесь же будет установлена система видеонаблюдения за пересекающими границу гражданами.

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Ирина Селезнева
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