Информационная карусель: Захарова отреагировала на «реанимацию» дела девочки Лизы

Москва, 14 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационной каруселью выход публикаций в немецких СМИ, посвященных продолжению истории русской девочки Лизы Ф.

«Как и в случае с «досье на Трампа», раскрученным американскими СМИ (CNN и Buzzfeed), именно германские медиа вновь реанимировали «дело девочки Лизы», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Димпломат добавила, что впоследствии власти ФРГ могут обвинить Россию во вмешательстве в выборы. «Называется «информационная карусель», — подытожила она.

Напомним, около года назад в СМИ появились сообщения о похищении и изнасиловании 13-летней девочки Лизы, проживавшей в Германии. Высказывались версии, что над ней надругались подкараулившие ее у школы мигранты. Немецкие власти в ходе этой истории вели себя крайне противоречиво, отказываясь расследовать обстоятельства дела. Следователи по итогам проверки не обнаружили в этом инциденте криминала.