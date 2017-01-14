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Общество

Россия укрепляет ПВО Крыма дополнительными комплексами С-400

14 Января 2017 15:30
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Россия укрепляет ПВО Крыма дополнительными комплексами С-400

Симферополь, 14 января. В Крыму появятся дополнительные комплексы С-400, об этом стало известно от командующего четвёртой армией ВВС и ПВО Виктора Севастьянова.

Современная зенитно-ракетная система С-400 является одной из лучших на сегодняшний день. По словам генерал-лейтенанта Виктора Севастьянова, «преимущество будет на стороне С-400», ведь это цифровая система, способная отслеживать и ликвидировать даже «невидимые» воздушные цели.

Отметим, что в Феодосии на боевое дежурство уже заступили в полк ПВО система С-400 «Триумф», созданная российским производителем «Алмаз-антей». Известно, что С-400 имеет дальность уничтожения ракет и самолетов до 400 км. По словам представителя оборонного ведомства, на полуострове также будут размещены ЗРС С-300, пишет Газета.Ru.

Ирина Селезнева

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