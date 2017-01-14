Врача сборной США по гимнастике обвинили в педофилии

Нью-Йорк, 14 января. Бывший врач американской сборной по гимнастике Ларри Нассар обвиняется в сексуальных домогательствах. По данным агентства Associated Press, 18 женщин и девушек подали на него иск в Федеральный суд штата Мичиган.

Так, спортсменки, представляющие футбол, баскетбол, хоккей на траве, легкую атлетику, фигурное катание, плавание и гимнастику выступили истцами. Экс-врача обвинили в насильственных действиях сексуального характера первой степени в отношении несовершеннолетних, которые были совершены в период с 1996 по 2016 годы под видом медицинского лечения и терапии. На момент предполагаемых преступлений большинство истцов были несовершеннолетними.

Напомним, ранее сообщалось, что слушания по делу в отношении программиста Дмитрия Угая, задержанного за нарушение миссионерской деятельности во время лекции по йоге в Петербурге, перенесены на 18 января.