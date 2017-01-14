FAN-TV Лента новостей
Подозреваемого в коррупции судью обнаружили повешенным в парке Омска
Общество

Подозреваемого в коррупции судью обнаружили повешенным в парке Омска

Сегодня 15:35
41

Подозреваемого в коррупции судью обнаружили повешенным в парке Омска

Омск, 14 января. В парке 300-летия Омска сегодня утром обнаружили труп судьи Сергея Москаленко, которого заподозрили в получении взятки. Полицейские предполагают, что он покончил с собой.

Тело повешенного мужчины обнаружили прохожие около девяти часов утра. «В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка»,  — цитирует «РГ» старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Ларису Болдинову.

По данным издания, в пятницу судью оповестили о заседании коллегии судей, которая должна была рассмотреть вопрос о его аресте. В следствии полагают, что при рассмотрении уголовного дела в отношении строителя Виктора Берга Москаленко получил от него крупную взятку в обмен на оправдательный приговор. При этом недавно судью стали подозревать в причастности к убийству Берга. 

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Игры для взрослых: как антироссийские санкции доведут Трампа до политического самоубийства

Сегодня 14:49
154

Сирия сегодня: наступление на ИГ близ Пальмиры, Трамп может приехать на переговоры в Астане

Сегодня 13:02
872

Сирия новости 14 января 12:30: началась работа над восстановлением водоснабжения Дамаска, САА при поддержке ВКС РФ начала наступление в Пальмире

Сегодня 12:30
630

Сирия новости 14 января 2017 07.00: САА отбила у боевиков деревню в Дамаске, в Алеппо нашли склад с химоружием террористов

Сегодня 7:00
873

Сирия новости 13 января 2017 22.30: САА вернула в Дамаск воду, ССА и ИГ несут потери в ходе боев в Алеппо

Вчера 22:30
1288
Показать еще
Прямая трансляция

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Врача сборной США по гимнастике обвинили в педофилии

15:39

Подозреваемого в коррупции судью обнаружили повешенным в парке Омска

15:35

Россия укрепляет ПВО Крыма дополнительными комплексами С-400

15:30

Экскурсионный автобус опрокинулся в Карелии, есть жертвы

15:19

УЕФА включил Лобановского в топ-10 лучших тренеров в истории

15:15

ДНР: ВСУ прицельным огнем обстреливали жителей Ясиноватой на пункте гумпомощи

15:14

Минфин РФ озвучил ожидаемую минимальную стоимость водки

15:03

Страшное ДТП на трассе под Рязанью: две женщины погибли, ранены дети

15:00

ДНР под огнем: ВСУ более 900 раз за сутки нарушили режим тишины

14:57

Игры для взрослых: как антироссийские санкции доведут Трампа до политического самоубийства

14:49

Ребенок чудом выжил в смертельном ДТП со снегоуборочной машиной в Петербурге

14:47

Захарченко надеется, что Киев заставят выполнить соглашения по Донбассу в 2017 году

14:46
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Врача сборной США по гимнастике обвинили в педофилии
Читать
Закрыть