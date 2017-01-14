Подозреваемого в коррупции судью обнаружили повешенным в парке Омска

Омск, 14 января. В парке 300-летия Омска сегодня утром обнаружили труп судьи Сергея Москаленко, которого заподозрили в получении взятки. Полицейские предполагают, что он покончил с собой.

Тело повешенного мужчины обнаружили прохожие около девяти часов утра. «В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка», — цитирует «РГ» старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Ларису Болдинову.

По данным издания, в пятницу судью оповестили о заседании коллегии судей, которая должна была рассмотреть вопрос о его аресте. В следствии полагают, что при рассмотрении уголовного дела в отношении строителя Виктора Берга Москаленко получил от него крупную взятку в обмен на оправдательный приговор. При этом недавно судью стали подозревать в причастности к убийству Берга.