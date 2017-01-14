ДНР: ВСУ прицельным огнем обстреливали жителей Ясиноватой на пункте гумпомощи

Донецк, 14 января. ВСУ открыли огонь минувшим вечером по пункту выдачи гуманитарной помощи в поселке Крутая Балка Ясиноватского района, сообщил замкомандующего ДНР Эдуард Басурин.

Украинские силовики по-прежнему не прекращают обстрелы территории ДНР, так, накануне они открыли стрельбу по мирному населению на пункте выдачи гумпомощи в поселке Крутая Балка Ясиноватовского района. По словам представителя оборонного ведомства республики Эдуарда Басурина, солдаты ВСУ использовали стрелковое оружия для прицельного огня по гражданским лицам.

Также силовик подчеркнул, что представители ОБСЕ необъективны в освещении ситуации в Донбассе — члены миссии обнародовали факт обстрелов в районе Красногоровки, но скрыли направление обстрела, тем самым, укрывая факт нарушения со стороны ВСУ.

















