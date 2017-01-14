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Новости Новороссии: в обстреливаемых районах ДНР установлены полевые кухни, ОБСЕ хватилась «выведенной» техники ВСУ
Новороссия

Новости Новороссии: в обстреливаемых районах ДНР установлены полевые кухни, ОБСЕ хватилась «выведенной» техники ВСУ

Сегодня 16:06
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Новости Новороссии: в обстреливаемых районах ДНР установлены полевые кухни, в ОБСЕ хватились «выведенной» техники ВСУ

Новороссия, 14 января. Семь населенных пунктов в ДНР оказались под огнем ВСУ за прошедший вечер, в обстреливаемых пригородах Донецка и Горловки установили полевые кухни, в ОБСЕ недосчитались 88 единиц украинской техники в местах хранения.

ВСУ за вечер обстреляли семь населенных пунктов в ДНР

Семь населенных пунктов на окраинах Донецка, Ясиноватой, Горловки и на юге Донецкой народной республики оказались под обстрелом украинских войск вечером пятницы. Об этом сообщило информационное агентство ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

Источник подтвердил, что с 18.00 до полуночи ВСУ выпустили 90 танковых снарядов и мин калибра 82 и 120 мм по поселкам Трудовские и Александровка на западе Донецка, Широкая Балка под Горловкой, селу Спартак Ясиноватского района, а также по населенным пунктам Ленинское и Коминтерново Новоазовского района и Петровское Старобешевского района на юге республики.

Кроме того, украинской стороной были выпущены десятки снарядов из вооружения БМП и гранатометов, применялись также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ села Коминтерново на юге ДНР сгорел жилой частный дом.

В обстреливаемых пригородах Донецка и Горловки установлены полевые кухни

Военнослужащие ДНР развернули полевые кухни в пригородах Донецка и Горловки, находящихся в непосредственной близости от линии соприкосновения, для обеспечения горячим питанием местных жителей. Об этом сегодня сообщило оперативное командование республики.

Полевые кухни будут работать с 11.00 до 13.00 по местному времени в населенных пунктах Зайцево в пригороде Горловки, Старомихайловка на западе Донецка и Спартак к северу от столицы ДНР.

Напомним, что пункты горячего питания для местных жителей уже были развернуты в сентябре прошлого года в окрестностях Горловки и Донецка, население которых страдает от непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.

ОБСЕ«потеряла» 88 единиц украинской техники

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ выявила отсутствие в местах хранения 88 единиц техники и вооружений ВСУ. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко. 

Отмечается, что речь идет о буксируемых и самоходных гаубицах, противотанковых пушках, танках и минометах.

Артиллерия ВСУ

Анащенко отметил, что миссия ОБСЕ в своих ежедневных отчетах регулярно подтверждает факт нарушения украинской стороной Минских соглашений в том, что касается отвода техники и вооружений от линии соприкосновения.

«Не исключено, что именно из этого вооружения подразделения ВСУ регулярно ведут обстрелы наших позиций»,  — подчеркнул начальник управления Народной милиции, указав на то, что командование ВСУ разместило, согласно разведданным, несколько единиц тяжелой техники в районах населенных пунктов Орехово, Троицки и Мироновка.

В луганской филармонии пройдет рождественский концерт органной музыки

15 января в большом зале Луганской академической филармонии пройдет концерт органной музыки «Рождественские колокола».

В концерте примут участия заслуженная артистка ЛНР Евгения Ломовцева (скрипка), лауреат международных конкурсов Вероника Боброва (меццо-сопрано). Солистка – заслуженная артистка Украины Анна Мокрова.

В программу концерта включены произведения, посвященные празднику Рождества.

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Андрей Бодров
#олег анащенко
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