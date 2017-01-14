Экскурсионный автобус опрокинулся в Карелии, есть жертвы

Петрозаводск, 14 января. Экскурсионный автобус попал в аварию в Карелии, погиб один человек, пострадали четверо. По словам источника в экстренных службах республики, авария случилась на федеральной трассе в Лахденпохском районе Карелии.

Согласно приведенным данным, экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся на 236 километре федеральной автодороги «А-121» «Сортавала». В салоне транспортного средства находились 32 человека. В результате ДТП погиб один человек, четыре человека в настоящее время находятся в Лахденпохской центральной районной больнице.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Как сообщало агентство НСН, в субботу на Ставрополье произошла авария с участием грузовика, легкового автомобиля и автозака.