FAN-TV Лента новостей
Экскурсионный автобус опрокинулся в Карелии, есть жертвы
Происшествия

Экскурсионный автобус опрокинулся в Карелии, есть жертвы

Сегодня 15:19
42

Экскурсионный автобус опрокинулся в Карелии, есть жертвы

Петрозаводск, 14 января. Экскурсионный автобус попал в аварию в Карелии, погиб один человек, пострадали четверо. По словам источника в экстренных службах республики, авария случилась на федеральной трассе в Лахденпохском районе Карелии.

Согласно приведенным данным, экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся на 236 километре федеральной автодороги «А-121» «Сортавала». В салоне транспортного средства находились 32 человека. В результате ДТП погиб один человек, четыре человека в настоящее время находятся в Лахденпохской центральной районной больнице.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Как сообщало агентство НСН, в субботу на Ставрополье произошла авария с участием грузовика, легкового автомобиля и автозака.

комментарии
Тимур Румянцев
#дтп #авария #карелия
Новости партнеров
Эксклюзив

Игры для взрослых: как антироссийские санкции доведут Трампа до политического самоубийства

Сегодня 14:49
86

Сирия сегодня: наступление на ИГ близ Пальмиры, Трамп может приехать на переговоры в Астане

Сегодня 13:02
738

Сирия новости 14 января 12:30: началась работа над восстановлением водоснабжения Дамаска, САА при поддержке ВКС РФ начала наступление в Пальмире

Сегодня 12:30
569

Сирия новости 14 января 2017 07.00: САА отбила у боевиков деревню в Дамаске, в Алеппо нашли склад с химоружием террористов

Сегодня 7:00
852

Сирия новости 13 января 2017 22.30: САА вернула в Дамаск воду, ССА и ИГ несут потери в ходе боев в Алеппо

Вчера 22:30
1272
Показать еще
Прямая трансляция

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ДНР: ВСУ прицельным огнем обстреливали жителей Ясиноватой на пункте гумпомощи

15:14

Минфин РФ озвучил ожидаемую минимальную стоимость водки

15:03

Страшное ДТП на трассе под Рязанью: две женщины погибли, ранены дети

15:00

ДНР под огнем: ВСУ более 900 раз за сутки нарушили режим тишины

14:57

Игры для взрослых: как антироссийские санкции доведут Трампа до политического самоубийства

14:49

Ребенок чудом выжил в смертельном ДТП со снегоуборочной машиной в Петербурге

14:47

Захарченко надеется, что Киев заставят выполнить соглашения по Донбассу в 2017 году

14:46

ЛНР: более 30 бойцов ВСУ дезертировали из зоны АТО за неделю

14:45

Захарченко гарантирует безопасность Савченко в ДНР

14:36

ЛНР: ОБСЕ недосчиталась танков и минометов ВСУ в местах хранения в Донбассе

14:32

Спецслужбы Германии обвинили Москву в желании поссорить ЕС и США‍

14:28

Минфин РФ: Акцизы на алкоголь не будут снижены в 2017 году

14:27
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ДНР: ВСУ прицельным огнем обстреливали жителей Ясиноватой на пункте гумпомощи
Читать
Закрыть