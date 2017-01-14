УЕФА включил Лобановского в топ-10 лучших тренеров в истории

Ньон, 14 января. Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал свой топ-10 лучших тренеров, работавших с 1954 года (именно в этом году основан УЕФА). В список был включен советский тренер Валерий Лобановский.

По мнению представителей союза, больше всего на развитие европейского футбола повлияли Брайан Клафф, Йохан Круифф, Висенте дель Боске, сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Ринус Михелс, Жозе Моуринью и Арриго Сакки.

В почетный список также попал советский тренер Валерий Лобановский, который был многолетним наставником киевского «Динамо». Кроме того, специалист три раза возглавлял сборную СССР. На официальном сайте УЕФА Лобановского охарактеризовали как «футбольного ученого».