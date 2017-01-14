FAN-TV Лента новостей
УЕФА включил Лобановского в топ-10 лучших тренеров в истории
Спорт

УЕФА включил Лобановского в топ-10 лучших тренеров в истории

Сегодня 15:15
53

УЕФА включил Лобановского в топ-10 лучших тренеров в истории

Ньон, 14 января. Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал свой топ-10 лучших тренеров, работавших с 1954 года (именно в этом году основан УЕФА). В список был включен советский тренер Валерий Лобановский.

По мнению представителей союза, больше всего на развитие европейского футбола повлияли Брайан Клафф, Йохан Круифф, Висенте дель Боске, сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Ринус Михелс, Жозе Моуринью и Арриго Сакки. 

В почетный список также попал советский тренер Валерий Лобановский, который был многолетним наставником киевского «Динамо». Кроме того, специалист три раза возглавлял сборную СССР. На официальном сайте УЕФА Лобановского охарактеризовали как «футбольного ученого».

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Игры для взрослых: как антироссийские санкции доведут Трампа до политического самоубийства

Сегодня 14:49
86

Сирия сегодня: наступление на ИГ близ Пальмиры, Трамп может приехать на переговоры в Астане

Сегодня 13:02
738

Сирия новости 14 января 12:30: началась работа над восстановлением водоснабжения Дамаска, САА при поддержке ВКС РФ начала наступление в Пальмире

Сегодня 12:30
569

Сирия новости 14 января 2017 07.00: САА отбила у боевиков деревню в Дамаске, в Алеппо нашли склад с химоружием террористов

Сегодня 7:00
852

Сирия новости 13 января 2017 22.30: САА вернула в Дамаск воду, ССА и ИГ несут потери в ходе боев в Алеппо

Вчера 22:30
1272
Показать еще
Прямая трансляция

Экономист Хорхе де Маседо на Гайдаровском форуме: России надо усилить активность в Африке. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ДНР: ВСУ прицельным огнем обстреливали жителей Ясиноватой на пункте гумпомощи

15:14

Минфин РФ озвучил ожидаемую минимальную стоимость водки

15:03

Страшное ДТП на трассе под Рязанью: две женщины погибли, ранены дети

15:00

ДНР под огнем: ВСУ более 900 раз за сутки нарушили режим тишины

14:57

Игры для взрослых: как антироссийские санкции доведут Трампа до политического самоубийства

14:49

Ребенок чудом выжил в смертельном ДТП со снегоуборочной машиной в Петербурге

14:47

Захарченко надеется, что Киев заставят выполнить соглашения по Донбассу в 2017 году

14:46

ЛНР: более 30 бойцов ВСУ дезертировали из зоны АТО за неделю

14:45

Захарченко гарантирует безопасность Савченко в ДНР

14:36

ЛНР: ОБСЕ недосчиталась танков и минометов ВСУ в местах хранения в Донбассе

14:32

Спецслужбы Германии обвинили Москву в желании поссорить ЕС и США‍

14:28

Минфин РФ: Акцизы на алкоголь не будут снижены в 2017 году

14:27
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ДНР: ВСУ прицельным огнем обстреливали жителей Ясиноватой на пункте гумпомощи
Читать
Закрыть