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ДНР под огнем: ВСУ более 900 раз за сутки нарушили режим тишины
Новороссия

ДНР под огнем: ВСУ более 900 раз за сутки нарушили режим тишины

Сегодня 14:57
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ДНР под огнем: ВСУ более 900 раз за сутки нарушили режим тишины

Донецк, 14 января. Киевские силовики выпустили по территории ДНР за минувшие сутки около 170 мин и снарядов, сообщил замкомандующего республики Эдуард Басурин.

Сегодня замкомандующего ДНР Эдуард Басурин прокомментировал ситуацию в республике — киевские силовики по-прежнему обстреливают населенные пункты, в результате чего страдает инфраструктура и жилые дома. По данным представителя оборонного ведомства, за минувшие сутки украинские силовики 964 раза нарушили режим тишины, выпустив по ДНР 16 артиллерийских, 5 танковых снарядов, около полутора сотни крупнокалиберных мин и свыше 760 боеприпасов гранатомета. Ясиноватая и Коминтерново пострадали от огня ВСУ — повреждены несколько домов.

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Ирина Селезнева
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