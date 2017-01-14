ДНР под огнем: ВСУ более 900 раз за сутки нарушили режим тишины

Донецк, 14 января. Киевские силовики выпустили по территории ДНР за минувшие сутки около 170 мин и снарядов, сообщил замкомандующего республики Эдуард Басурин.

Сегодня замкомандующего ДНР Эдуард Басурин прокомментировал ситуацию в республике — киевские силовики по-прежнему обстреливают населенные пункты, в результате чего страдает инфраструктура и жилые дома. По данным представителя оборонного ведомства, за минувшие сутки украинские силовики 964 раза нарушили режим тишины, выпустив по ДНР 16 артиллерийских, 5 танковых снарядов, около полутора сотни крупнокалиберных мин и свыше 760 боеприпасов гранатомета. Ясиноватая и Коминтерново пострадали от огня ВСУ — повреждены несколько домов.