Минфин РФ озвучил ожидаемую минимальную стоимость водки

Москва, 14 января. Минимальная розничная цена на водку, вероятнее всего, будет в диапазоне 205-210 рублей. Об этом заявил руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

«Она будет ниже 219 рублей, думаю, она будет 205–210 рублей (за бутылку 0,5 литра. — Прим. ФАН). Сейчас проводятся расчеты, но определенно ниже», — сказал представитель ведомства в кулуарах Гайдаровского форума.

Сазанов добавил, что в министерстве планируют договориться о МРЦ на водку в ближайшие две недели. Сильного затягивания этого процесса он не предвидит, передает РИА Новости.

Ранее Сазанов сообщил, что решение о снижении ставок акцизов на алкоголь еще не принято. Однако в этом году, по его словам, снижения акцизов ожидать не стоит.