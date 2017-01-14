Страшное ДТП на трассе под Рязанью: две женщины погибли, ранены дети

Рязань, 14 января. Страшная авария произошла на трассе в Рязанской области: при столкновении автомобилей Renault и Honda погибли две женщины, пострадали двое детей. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, авария случилась сегодня утром в районе поселка Снегири на дороге на Солотчу.

Согласно приведенной информации, Honda следовала в Рязань, за ней по дорога ехала другая иномарка. Как уточнили в полиции, водитель Honda, не заметив, что параллельно с ее машиной следует другая, решилась на разворот, в результате чего ударила в левую сторону Renault. Управлявшая Honda женщина скончалась на месте, в больницу был доставлен пассажир, также находившийся в салоне «Хонды». Также от смертельных травм скончалась управлявшая Renault женщина, в реанимацию доставлены ее пассажиры — двое детей 14–15 лет.

Как сообщало агентство НСН, ранее шесть человек получили травмы при столкновении двух трамваев на северо-западе Москвы.

Напомним, сегодня на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге столкнулись четыре автомобиля, включая снегоуборочный.