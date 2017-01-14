Захарченко надеется, что Киев заставят выполнить соглашения по Донбассу в 2017 году

Донецк, 14 января. Глава ДНР Александр Захарченко надеется, что в 2017 году властей Киева все-таки заставят реализовать соглашения «Минска».

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что единственным документом, позволяющим урегулировать украинский кризис, являются соглашения «Минска». Он подчеркнул, что к самому процессу относится критически, но «было бы глупо от минских соглашений отказываться». Захарченко отметил, что в настоящий момент происходят изменения в глобальной геополитике, поэтому возможно в 2017 году властей Киева заставят реализовать взятые обязательства.