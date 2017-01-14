ЛНР: более 30 бойцов ВСУ дезертировали из зоны АТО за неделю

Луганск, 14 января. За неделю из зоны так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе дезертировали более 30 украинских бойцов. По словам начальника управления Народной милиции Луганской народной республики ЛНР) Олега Анащенко, пытаясь воспрепятствовать увольнению военных, проходящих службу в зоне АТО, командование ВСУ продолжает прибегать к помощи националистических бандформирований в связи с катастрофически низкой укомплектованностью подразделений украинской армии.

Как отметил полковник, в подразделениях ВСУ отмечается увеличение количества случаев самовольного оставления мест несения службы, падение уровня исполнительности и воинской дисциплины. Анащенко привел пример, когда на прошлой неделе более 30 военнослужащих из 14-й и 24-й бригад ВСУ самовольно покинули места несения службы в зоне АТО.

Ранее сообщалось, что украинская армия 29 раз нарушила режим прекращения огня в Донбассе в период с 8 по 14 января.