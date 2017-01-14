Захарченко гарантирует безопасность Савченко в ДНР

Донецк, 14 января. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что готов обеспечить безопасность депутату украинской Рады Надежде Савченко, если парламентарий приедет в Донецк.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что гарантирует безопасность членам любой делегации, которая посетит Донецк. Тем не менее, он выразил сомнение относительно того, что украинский депутат Надежда Савченко, заявлявшая о желании контактировать с главами республики Донбасса по вопросу обмена пленными, может обеспечить им безопасность в Киеве. По словам Захарченко, публикация в СМИ списков пленных только тормозит процесс обмена, поскольку является предлогом для уточнения данных украинской стороной.