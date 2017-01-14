Ребенок чудом выжил в смертельном ДТП со снегоуборочной машиной в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 января. На набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге столкнулись четыре автомобиля, включая снегоуборочный. В результате не обошлось без погибших.

Предварительно установлено, что сегодня утром на пересечении Московского проспекта с набережной Обводного канала столкнулись четыре транспортных средства, включая снегоуборочную машину. Смертельные травмы получила пожилая женщина, также в больницу доставили маленького ребенка. Изначально в СМИ сообщалось о двух погибших женщинах, однако в городской УГИБДД располагают данными только об одной.

По словам очевидцев, аварию мог устроить водитель спецтехники, не справившийся с управлением. После массового ДТП сотрудникам Госавтоинспекции пришлось на время закрыть движение в тоннеле по набережной Обводного канала.