ЛНР: ОБСЕ недосчиталась танков и минометов ВСУ в местах хранения в Донбассе

Луганск, 14 января. Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе недосчитались 88 единиц вооружений и техники ВСУ в местах хранения. По словам начальника управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Олега Анащенко, в своих ежедневных отчетах миссия ОБСЕ подтверждает факты нарушений Минских соглашений в части отвода вооружений и техники со стороны украинской армии.

Как рассказал полковник, на этой неделе ОБСЕ зафиксировала отсутствие вооружения ВСУ в обозначенных местах хранения: 82-миллиметровых минометов — восьми единиц, танков Т-64 и Т-72 — 30 единиц, 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» — 16 единиц, 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» — пяти единиц, 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» — 21 единицы, 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» — восьми единиц.

Ранее сообщалось, что украинская армия 29 раз нарушила режим прекращения огня в Донбассе в период с 8 по 14 января.