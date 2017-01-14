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Игры для взрослых: как антироссийские санкции доведут Трампа до политического самоубийства
Политика

Игры для взрослых: как антироссийские санкции доведут Трампа до политического самоубийства

Сегодня 14:49
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Игры для взрослых: как антироссийские санкции доведут Трампа до политического самоубийства

Избранный 45-й президент США Дональд Трамп не планирует немедленно снять с России санкции, но и не исключает их отмену, если страны подружатся. Подробности  — в материале Федерального агентства новостей.

В одном из интервью Трамп сказал, что антироссийские санкции будут сохраняться «по крайней мере, на протяжении какого-то времени», но при этом президент США заявил: «Если мы ладим и если Россия действительно помогает нам, для чего санкции, если кто-то делает по-настоящему великие вещи?»

Напомним, накануне Барак Обама продлил на год введенные в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и на Украине санкции.

По мнению политолога, кандидата исторических наук, эксперта по политике США Арега Галстяна, слова новоиспеченного президента относительно возможной отмены санкций — не более чем вброс.

«Конгресс США уже подготовил новые санкции. И отмечу, что российские СМИ допускают большую ошибку, когда все отсылки по санкциям идут к Обаме. Санкции были разработаны республиканцами в конгрессе, и инициатива идет от однопартийцев Трампа. Президент, кто бы он ни был, просто подписывает документ или, если ему что-то не нравится, он может наложить абсолютное вето. Здесь уже Обама подстраивается под настроения республиканцев и демократов в Конгрессе. И нужно отметить, что там наблюдается полное и единодушное отторжение России. Есть максимум два конгрессмена, которые, как и Трамп, считают, что санкции нужно отметить. Согласитесь, что из 432 членов палаты представителей и 100 сенаторов — два конгрессмена, которых можно назвать маргиналами, — комментирует для ФАН Галстян. — Но и они передумают, вряд ли два конгрессмена захотят стать изгоями внутри собственной партии. Трампу необходимо подстраиваться под политику, которую диктует руководство обеих партий в Конгрессе. Я бы понял, если бы у нового президента было большое количество союзников в Конгрессе США, но даже в его администрации есть люди, которые настроены крайне негативно в отношении отмены антироссийских санкций».

Игры для взрослых: как антироссийские санкции доведут Трампа до политического самоубийства

Эксперт напомнил, что все выдвиженцы Трампа, которые изначально поддерживали его политику смягчения, уже говорят о том, что политику нужно ужесточать.

«Об этом сказал и Рекс Тиллерсон, об этом на слушаниях в Конгрессе сказали и утвержденный министр обороны Джеймс Мэттис, и директор ЦРУ Майк Помпео, и вице-президент Майк Пенс. Единственный союзник Трампа внутри его администрации — это советник по нацбезопасности Майкл Флинн, который не влияет на внешнюю политику, — говорит эксперт. — Если честно, я думаю, что, назначая определенных людей на определенные должности, он прекрасно осознавал, что так и будет. Ему никто не приставлял пистолет к виску и не заставлял назначать директором ЦРУ русофоба Помпео, не заставляли назначать Мэттиса. Или Рекса Тиллерсона заставили поменять риторику на антироссийскую? Риторика самого Трампа уже меняется, он не исключил, что Россия причастна к кибератакам. Заявления о смягчении в отношениях с РФ могут довести его до импичмента. Потому что конгрессмены начнут задаваться вопросом: почему мнение Владимира Путина для него важнее, чем доклады собственных спецслужб? Поэтому не стоит рассчитывать, что он пожертвует своей карьерой, в духе риторики своей предвыборной кампании начнет налаживать отношения с Россией и отменять санкции. Подобные слова в Америке расцениваются как политическое самоубийство».

комментарии
Алиса Яковлева
#владимир путин #барак обама #дональд трамп #арег галстян #майкл флинн #майк помпео #джеймс мэттис #рекс тиллерсон #майк пенс
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