Минфин РФ: Акцизы на алкоголь не будут снижены в 2017 году

Москва, 24 января. Решение о снижении ставок акцизов на алкогольную продукцию еще не принималось, однако такая мера точно не будет принята в 2017 году. Об этом сегодня заявил начальник департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

По словам Сазанова, данный вопрос сейчас обсуждается, однако говорить о выводах пока преждевременно. «В любом случае это (снижение ставок акцизов. — Прим. ФАН) не произойдет в 2017 году. Если будет принято это решение, конечно, оно должно носить системный характер», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщает газета «Известия», между тем президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин выступил за ужесточение контроля в сфере продаж спиртных напитков, вплоть до введения уголовной меры ответственности для производителей некачественного алкоголя.

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