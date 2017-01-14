ЛНР озвучила количество обстрелов ВСУ в Донбассе за неделю

Луганск, 14 января. Украинская армия 29 раз нарушила режим прекращения огня в Донбассе в период с 8 по 14 января. По словам начальника управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Олега Анащенко, ВСУ выпустили по территории ЛНР 625 единиц боеприпасов.

По словам полковника, противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, зенитных установок ЗУ-23-2, БМП-1, минометов калибром 120 и 82 мм и артиллерии калибром 122 мм.

Под обстрелы попали такие населенные пункты ЛНР, как Смелое, Фрунзе, Веселогоровка, Калиново, Нижнее Лозовое, Логвиново, Калиновка, а также район памятника Князю Игорю.

Ранее в оборонном ведомстве республики рассказали, что киевские силовики за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.