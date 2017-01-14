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Ученые: 90% женщин страдают от недостатка секса
Общество

Ученые: 90% женщин страдают от недостатка секса

Сегодня 14:19
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Ученые: 90% женщин страдают от недостатка секса

Вашингтон, 14 января. Американские социологи пришли к выводу, что более 90% женщин страдают от отсутствия регулярного секса.​

Западные сексологи и социологи провели масштабный эксперимент с участием  450 женщин от 20 до 60 лет. После подведения итогов исследования, они пришли к выводу, что более 90% представительниц прекрасного пола разного возраста и социального статуса жалуются на отсутствие регулярной половой жизни. Кроме того, порядка 72% женщин не ходили к специалистам с этой проблемой.

Сексологи уверяют, что главной причиной отсутствия секса в жизни женщин является недостаток внимания со стороны мужчины. Как сообщало ранее агентство НСН, многие женщины имеют скромные сексуальные аппетиты — они готовы к интимной близости с мужчиной два раза в неделю.

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Ирина Селезнева
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