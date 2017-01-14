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Сирия новости 14 января 16:30: ВВС Турции нанесли удары по ИГ в Алеппо, в Хаме предотвращен мощный взрыв
Политика

Сирия новости 14 января 16:30: ВВС Турции нанесли удары по ИГ в Алеппо, в Хаме предотвращен мощный взрыв

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Сирия новости 14 января 14:30: ВВС Турции нанесли удары по ИГ в Алеппо, в Хаме предотвращен мощный взрыв

Сирия, 14 января. Турецкие ВВС и артиллерия обстреляли позиции ИГ* в провинции Алеппо, в Хаме обезврежено взрывное устройство, ВВС Сирии интенсифицируют авиаудары по позициям вооруженных боевиков в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

Артиллерия Сирийской арабской армии открыла огонь по позициям боевиков в районе города Ирбин в Восточной Гуте Дамаска. Об этом сообщают сирийские активисты.

Провинция Алеппо

ВВС Турции открыли огонь по 14 объектам ИГ в районе города Эль-Баб и населенного пункта Базаа на северо-востоке провинции Алеппо. Параллельно с этим турецкая артиллерия открыла огонь по 214 объектам в провинции, в результате чего были уничтожены командные пункты и укрепленные позиции, а также оснащенные пулеметами автомобили.

Турецкое командование опубликовало также видеозаписи, на которых запечатлено уничтожение склада оружия и укрепленных пунктов террористов в регионе.

В свою очередь, курдское издание Kurdi Post заявило со ссылкой на местные источники, что в результате бомбардировки окрестностей города Эль-Баб турецкими войсками за последние два дня погибло 17 мирных жителей и более 20 получили ранения различной степени тяжести.

В районе населенного пункта Аль-Хута южнее города Манбидж на северо-востоке провинции продолжаются ожесточенные столкновения между бойцами «Военного совета Манбиджа» (ВСМ) и террористами ИГ, обе стороны несут большие потери. Об этом сообщают сирийские активисты.

Провинция Хомс

К востоку от Пальмиры возобновились кровопролитные бои на нескольких направлениях между правительственными войсками, которые начали сегодня наступление в провинции Хомс при поддержке ВКС РФ, и террористами ИГ. Стороны обмениваются артиллерийским огнем.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии нанесли несколько ударов по позициям боевиков в районе населенных пунктов Маарет-Мисрин и Канзафра в провинции Идлиб.

Кроме того, правительственные войска, дислоцирующиеся на территории военной базы Джурин в провинции Хама, обстреляли из ракетных установок позиции вооруженных формирований в районе Джиср эш-Шугур в западной части провинции Идлиб в ответ на нарушение боевиками режима прекращения огня.

Сирийские активисты отмечают, что ВВС Сирии и артиллерия правительственных войск в последние дни интенсифицировали удары по позициям боевиков на территории провинции.

Провинция Ракка

Источники сообщают, что над территорией провинции Ракка был замечен принадлежащий международной коалиции стратегический бомбардировщик ВВС США Б-52. В соцсетях были выложены снимки самолета.

Бомбардировщик Б-52 над территорией провинции Ракка

Провинция Хама

Стало известно, что боевики, позиции которых располагаются в районе горной гряды Джабаль аль-Завия, выпустили по населенному пункту Джурин на северо-западе провинции Хама 26 снарядов. Как сообщалось ранее, в результате обстрела был ранен мирный житель и нанесен серьезный ущерб инфраструктуре населенного пункта.

Кроме того, в городе Хама было обезврежено взрывное устройство, эквивалентное 7 кг тротила. Бомба была спрятана в портфеле, оставленном на обочине дороги неподалеку от рынка. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Эль-Кунейтра

Тяжелая артиллерия правительственных войск обстреляла конвой вооруженных боевиков в районе населенного пункта Аль-Хамидия в центральной части провинции Эль-Кунейтра. Поступают сообщения об убитых и раненых боевиках.

Ирак

Удар ВВС международной коалиции уничтожил пять боевиков ИГ и вырытый террористами подземный ход на северо-западе провинции Киркук. Об этом сообщил иракский телеканал «Аль-Сумария» со ссылкой на представителя курдских отрядов «Пешмерга».

В то же время четыре человека получили ранения в результате взрыва на юго-востоке Багдада. Пострадавшие были доставлены в больницу, место происшествия оцеплено силами безопасности.

Справка по упомянутым в тексте организациям

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Андрей Бодров
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