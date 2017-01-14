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Новороссия

Глава ДНР Захарченко: Европе не нужна правда о крушении MH17 в Донбассе

14 Января 2017 14:05
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Захарченко: Европе не нужна правда о крушении MH17 в ДНР

Донецк, 14 января. Глава ДНР Александр Захарченко считает, что в ЕС не заинтересованы в обнародовании выводов расследования катастрофы малайзийского Boeing 777 в Донбассе, которые провели голландские журналисты.

Все материалы, которые касались катастрофы Boeing 777 в Донбассе, были изъяты полицией Нидерландов у журналистов Стефана Бека и Мишель Спеккерс. По мнению главы ДНР Александра Захарченко, в ЕС не заинтересованы в публикации правдивых результатов расследования, «поэтому и изъяли материалы». Глава республики подчеркнул, что журналисты, собиравшие вещдоке в Донбассе, работали легитимно. Это говорит о том, чтоб спецкомиссия, работавшая прежде на месте крушения, оставила обломки и доказательства.

Ирина Селезнева

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