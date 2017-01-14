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Новороссия

Захарченко объяснил, почему встреча глав ДНР и ЛНР с Савченко в Киеве невозможна

14 Января 2017 14:09
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Захарченко объяснил, почему встреча глав ДНР и ЛНР с Савченко в Киеве невозможна

Донецк, 14 января. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко сообщил, что встреча руководителей Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР с депутатом Рады Надеждой Савченко в столице Украины невозможна.

Как подчеркнул глава ДНР, он не надеется, что Савченко удастся в полной мере предоставить безопасность руководителям народных республик в Киеве. Захарченко также подчеркнул, что безопасность смогут обеспечить лишь подразделения ЛНР и ДНР, а значит встреча с Савченко пока невозможна.

Ранее Савченко обнародовала списки граждан Украины, удерживаемых в республиках Донбасса и находящихся в российских тюрьмах. Как рассказал агентству НСН украинский политолог Вадим Карасев, действия бывшей летчицы — продуманный политтехнологический шаг. По его словам, Савченко намерена встать между партиями войны и мира.

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Тимур Румянцев

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