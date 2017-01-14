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Вагоны нового поколения с USB-розетками появятся в метрополитене Москвы
Общество

Вагоны нового поколения с USB-розетками появятся в метрополитене Москвы

Сегодня 13:50
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Вагоны нового поколения с USB-розетками появятся в метрополитене Москвы

Москва, 14 января. В столичном метро в 2017 году появятся вагоны, оснащенные USB-розетками и системами обеззараживания воздуха.

В 2017 году в московской подземке будут введены в эксплуатацию вагоны нового поколения — 24 восьмивагонных состава, которые оснастят USB-розетками для зарядки гаджетов и системой фильтрации и очистки воздуха. По данным пресс-службы столичного метрополитена, каждый квартал на службу общественного транспорта будут поступать 48 новых вагонов. Современные вагоны появятся на фиолетовой линии подземки (Таганско-Краснопресненская линия). Известно, что новые вагоны будут значительно вместительней прежних, пишет Газета.Ru.

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Ирина Селезнева
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