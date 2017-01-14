Ученые выяснили, какую пользу приносят занятия спортом даже раз в неделю

Лондон, 14 января. Международная группа ученых выяснила, что достаточно посещать спортзал только по выходным для укрепления здоровья и снижения риска возникновения различных заболеваний.

Сотрудники британского Университета Лафборо и Сиднейского университета посвятили совместное исследование анализу физической активности добровольцев, которые уделяли занятиям спортом несколько дней или один день. Также в эксперименте участвовали люди, которые уделяли мало внимания физическим упражнениям, сообщает ИА «Политика сегодня».

Оказалось, что 150 минут в неделю достаточно, чтобы снизить риск заболевания раком на 18%. Кроме того, занятия спортом только раз в неделю также уменьшали вероятность сердечно-сосудистых заболеваний (на 41%).

Как сообщает газета «Известия», специалисты также выяснили, что в 2016 году россияне стали больше тратить на платную медицину, оздоровительные процедуры и занятия спортом. По оценкам экспертов, лучше всего приобщаются к спорту жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Калуги и ряда других городов.