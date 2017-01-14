Стало известно, что получила Эмбер Херд после развода с Джонни Деппом

Вашингтон, 14 января. Американский суд после долгой тяжбы принял решение расторгнуть брак Голливудского актера Джонни Деппа и актрисы Эмбер Херд. Известно, что актрису удовлетворили отступные Деппа.

Актриса Эмбер Херд и легенда Голливуда Джонни Депп официально расторгли брак по решению суда. После брака с Деппом у актрисы в собственности остались собаки, лошадь, автомобиль Range Rover 2015 года выпуска и эксклюзивный Ford Mustang. По решению суда Деппу придется выплатить экс-супруге порядка семи миллионов долларов — первый транш в 200 тысяч долларов он уже перевел. Остальные средства он обязан выплатить до ноября будущего года.