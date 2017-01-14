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Спецслужбы Германии обвинили Москву в желании поссорить ЕС и США‍
Политика

Спецслужбы Германии обвинили Москву в желании поссорить ЕС и США‍

Сегодня 14:28
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Спецслужбы Германии обвинили Москву в желании поссорить ЕС и США‍

Берлин, 14 января. Спецслужбы ФРГ заподозрили Россию в намеренном подрыве отношений между США и Евросоюзом. Об этом сообщается в совместном докладе немецкой разведывательной службы и федерального ведомства по защите конституции для немецкого правительства.

Согласно документу, Москва якобы старается обострить социальные конфликты на Западе, пишет Der Spiegel.

В связи с этим правительство ФРГ поручило спецслужбам проанализировать активность России, однако пока не решено, в какой форме общественности и парламенту сообщат о результатах работы разведки.

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Катерина Михайлиди
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