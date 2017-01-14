Минобороны РФ направит в Крым дополнительные комплексы С-400

Севастополь, 14 января. Дополнительные комплексы С-400 будут развернуты в Крыму. Об этом рассказал командующий четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севастьянов.

В субботу на полуострове впервые заступил на боевое дежурство зенитно-ракетный полк, оснащенный системой С-400. В Крыму в связи с этим прошла официальная церемония.

По словам Севастьянова, на данный момент боевое дежурство в Крыму будут нести одновременно системы С-300 и С-400.

Как отметил генерал-лейтенант, преимущество на стороне С-400. По его мнению, это более современная, цифровая система. Благодаря комплексам, сегодня «ПВО Крыма способно отслеживать и сбивать, в том числе, и воздушные цели типа «невидимок»».

Ранее сообщалось, что новейшие С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство в Подмосковье.