Каждый пятый смартфон в 2017 году будет способен к самообучению

Вашингтон, 14 января. Эксперты Deloitte сделали прогноз относительно развития умных гаджетов на 2017 год. В компании говорят, что практически каждый пятый смартфон будет обладать способностью к самообучению.

Западные эксперты из Deloitte полагают, что в этом году смартфоны станут намного умней — их снабдят процессорами, позволяющими задействовать нейронные сети и стать полноценным помощником человека. Исследователи уверены, что смартфоны — только первое поколение устройств, которые получат способности к самообучению. Как сообщало ранее агентство НСН, дроны, беспилотные автомобили, медицинское оборудование также будут обладать нейронными сетями, которые помогут им работать автономно.