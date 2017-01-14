Литва хочет отгородиться от Калининградской области забором стоимостью 3,6 млн евро

Вильнюс, 14 января. Власти Литвы готовы выделить в этом году 3,6 млн евро на строительство оградительного забора на границе с Калининградской областью. Также рядом с забором в перспективе должна появиться передовая система наблюдения, однако деньги на нее будут искать уже в 2018 году.

Как передает портал Lietuvos žinios, государственная граница с Калининградской областью обозначается контрольной линией протяженностью 13 метров и специальными знаками. Забор не планируется делать по типу «Китайской стены». Его главное предназначение — не допустить попадание в Литву контрабандистской продукции.

МВД Литвы собирается найти подрядчика для возведения забора, который может приступить к строительству при наступлении благоприятной погоды. Длина забора составит примерно 135 км, он протянется от округа Вистиче до Нямунаса.

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