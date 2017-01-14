Клинцевич рассказал, чего ждать Москве от Трампа

Москва, 14 января. РФ ожидает, что избранный президент США Дональд Трамп проявит непоказное стремление сделать мир безопаснее, заявил первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Сегодня сенатор Совфеда Франц Клинцевич прокомментировал, чего ожидает Россия от избранного сорок пятого американского президента Дональда Трампа — непредвзятого взгляда на современные реалии. Сенатор подчеркнул, что республиканец должен понимать — «у России есть свои интересы и возможности их отстаивать».

По мнению Клинцевича, Россия ждет от Трампа реальное стремление сделать мир безопасным, и этого достаточно для возвращения российско-американских отношений в нормальное русло. Представитель Совфеда предположил, что Трамп на посту президента с момента вступления в должность не будет делать резких движений, поскольку ему необходимо время выработать свою позицию.











