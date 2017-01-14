Ученые рассказали, как можно влюбить женщину с помощью вкусной еды

Вашингтон, 14 января. Американские ученые заявили, что пусть к сердцу женщины лежит через желудок. Исследователи из Университета Дрекселя и Пенсильванского университета уверены, что расположение представительниц слабого пола можно получить через вкусную еду.

Специалисты провели необычный эксперимент, в котором приняли участие студенты обоих полов. Молодым людям показывали разные картинки — нейтральные и романтические.

В ходе теста мозг добровольцев сканировали с помощью МРТ. Выяснилось, что голод не дает людям воспринимать романтику. Однако вкусная еда улучшает восприятие. Настроение также зависело от вида потребляемой пищи. Шоколад, к примеру, благотворно влиял на всех испытуемых.

Ранее ученые рассказали, почему женщины «ходят налево».