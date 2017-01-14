Полиция расследует загадочную гибель петербуржца от химического ожога желудка

Санкт-Петербург, 14 января. В больнице Санкт-Петербурга скончался мужчина, у которого диагностировали химический ожог желудка и пищевода. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах он получил этот ожог.

36-летнего мужчину, прожившавшего в доме на Сиреневом бульваре, доставили в 3-ю городскую больницу в четверг вечером. Сегодня стало известно, что утром следующего дня он скончался. В полиции уже выяснили, что покойный ранее был судим за хулиганство, передает «Фонтанка». Все обстоятельства и причины его гибели сейчас выясняются.

Как сообщает НСН, ранее в Северной столице три человека отравились стеклоочистителем «Дед Мороз». По данному факту было возбуждено уголовное дело.