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Анкара заявила, что экономические связи с Россией еще не восстановлены
Экономика

Анкара заявила, что экономические связи с Россией еще не восстановлены

Сегодня 12:57
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Анкара заявила, что экономические связи с Россией еще не восстановлены

Анкара, 14 января. Российско-турецкие экономические связи пока не восстановились до докризисного уровня, заявил глава турецкого министерства экономики Нихат Зейбекчи.

Диалог между Россией и Турцией активно развивается, считает глава турецкого экономического ведомства Нихат Зейбекчи, уровень сотрудничества в сфере экономики пока не вернулся на показатель, предшествующий кризису. По словам министра, Анкара предприняла все необходимые шаги, чтобы нормализовать отношения с Москвой. Однако, российская сторона несколько затягивает процесс экономического сближения, несмотря на то, что качество турецких товаров остается на прежнем уровне. Зейбекчи выразил надежду на то, что торговые связи двух стран получат новый импульс для развития.

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Ирина Селезнева
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